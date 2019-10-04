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Dünya

Bilim dersine 90 kilogramlık timsah getirildi

ABD'deki bir okulda öğrencilerin alışılmadık bir konuğu vardı. Otistik çocukların bilim dersine 90 kilogramlık timsah katıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 15:18 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:19

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