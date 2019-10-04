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ABD’de atlı polisler gözaltına aldığı kişiyi kementle sokakta gezdirdi

ABD’de iki atlı polis memuru, Teksas’ta bir kişiyi gözaltına aldığı esnada eline taktığı kelepçesini kementlerine bağladı ve şüpheliyi sokakta gezdirdi.

04 Ekim 2019 Cuma 12:18 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 12:19

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