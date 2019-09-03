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Yaşam

Besicilerin yaylalarda son günleri

Van ve Bitlis'te 5 ay önce hayvanlarını yaylalara çıkaran besiciler, her gün yüksek kesimlerde otlatılan hayvanlara ulaşabilmek için zorlu yolculuğa çıkıyor.

03 Eylül 2019 Salı 18:49 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 18:49

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