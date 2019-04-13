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Belçika'da "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği

Belçika'da 50 genç Müslüman, "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği çerçevesinde, sokaklarda gül ve İslam dinini anlatan broşürler dağıttı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:20 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:08

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