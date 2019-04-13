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AB Komisyonu Başkanı Juncker Ruanda First Lady'sini yakıyordu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Ruanda'da katıldığı anma töreninde, elindeki meşaleyle neredeyse Ruanda First Lady'sini yakıyordu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 14:07 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 14:07

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