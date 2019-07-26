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Bekçilerle sokaklar güvende

Çarşı ve mahalle bekçileriyle artık sokaklar daha huzurlu. Yaklaşık 1 yılda 12 milyona kişi sorgulanırken, bin 500 hırsızlık olayına müdahale edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:45 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 10:50

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