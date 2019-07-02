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Dünya

Batı Trakya'da Türk adaylardan azınlığa sandığa gitme çağrısı

Yunanistan’da erken genel seçime sayılı günler kaldı. 7 Temmuz’daki seçimlerde farklı partilerden aday olan Batı Trakyalı Türk milletvekili adayları azınlığa sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 18:18 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 18:21

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