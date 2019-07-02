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Dünya

Uçağın iniş takımlarına saklanan yolcunun cesedine ulaşıldı

Kaçak bir yolcu, iniş takımlarına saklandı. Yolcunun cansız bedeni, İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı yakınındaki bir evin bahçesine düştü.

02 Temmuz 2019 Salı 16:25 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 16:25

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