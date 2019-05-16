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Batı Trakya Türkleri Avrupa Parlamentosu adaylarını tanıttı

Batı Trakya Türklerinin oluşturduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Yassıköy'de Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri adaylarını tanıttı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:27 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 16:27

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