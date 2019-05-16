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Eyfel Kulesi'nin 130'uncu yılı kutlandı

Fransa’nın simgesi Eyfel Kulesi'nin açılışının 130’uncu yılı vesilesiyle başkent Paris'te kutlama yapıldı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 16:07 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 16:09

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