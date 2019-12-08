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Çok Bulutlu
Dünya

Basketbol grubundan tehlikeli trampolin gösterisi

Slovenya'da akrobatik gösteri yapan bir basketbol grubu, yerden onlarca metre yükseğe, vince asılı bir trambolin kurarak gösteri yaptı.

08 Aralık 2019 Pazar 17:06 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 17:06

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