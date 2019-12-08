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08.12.2019 - 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
08.12.2019 - 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz
08.12.2019 - 14:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
08.12.2019 - 14:35
Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama
08.12.2019 - 14:26
Bahçeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Basketbol grubundan tehlikeli trampolin gösterisi
Slovenya'da akrobatik gösteri yapan bir basketbol grubu, yerden onlarca metre yükseğe, vince asılı bir trambolin kurarak gösteri yaptı.
08 Aralık 2019 Pazar 17:06 -
Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 17:06
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