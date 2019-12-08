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Hong Kong'da demokrasi talebiyle düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, demokrasi talebiyle gösterilerin 6'ncı ayına girmesinin arifesinde yüksek katılımlı yürüyüş düzenlendi.

08 Aralık 2019 Pazar 15:09 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 15:10

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