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Barış Pınarı'nda kara harekatından ilk görüntüler

Barış Pınarı'nda kara harekatı başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:39 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:43

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