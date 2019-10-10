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10.10.2019 - 00:16
Harekatta 181 hedef ateş altına alındı
10.10.2019 - 00:04
"Devletimiz teröre karşı bir harekat gerçekleştiriyor"
09.10.2019 - 23:56
Bakan Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir
09.10.2019 - 23:33
Barış Pınarı'nda kara harekatından ilk görüntüler
09.10.2019 - 23:16
Emine Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
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Gündem
Barış Pınarı'nda kara harekatından ilk görüntüler
Barış Pınarı'nda kara harekatı başladı. Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
09 Ekim 2019 Çarşamba 23:39 -
Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:43
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