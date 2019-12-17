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Türkiye

"Bankadan arıyoruz" diyerek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

"Bankadan arıyoruz, hesabınıza ulaşmaya çalışıyorlar" diyerek vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 4 ildeki operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

17 Aralık 2019 Salı 15:40 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:40

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