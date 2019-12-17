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Türkiye

Alanya Kalesi'nde tarihi dokuya zarar veren ev kamulaştırılıyor

Alanya Kalesi'ndeki evine tadilat yaparken tarihi surlara zarar veren Avusturyalı Walter Godina'nın evi için kamulaştırma kararı çıktı.

17 Aralık 2019 Salı 14:37 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 14:38

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