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Türkiye

Balıkesir'de seyir halindeki otobüs yandı: 5 ölü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:47 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 14:48

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