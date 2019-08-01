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Türkiye

Kızılay, kan bağışlarının yarısını gezici araçlarla topluyor

Kızılay, kan bağışı çalışmalarını merkezlerin yanı sıra gezici ekiplerle de yürütüyor. 2019’un ilk yarısında bağışlanan kanların yüzde 45’i gezici araçlarla alındı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:53 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:53

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