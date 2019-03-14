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Dünya

Bakan Selçuk: Politikalarımızı insan odaklı yaklaşım temelinde düzenliyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Politikalarımızı insan odaklı yaklaşım temelinde düzenliyoruz" diyerek, kadın erkek eşitliği vurgusu yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:00 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 17:00

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