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ABD'de şiddetli rüzgar: Seyir halindeki tırlar devrildi

ABD’nin Teksas eyaletinde 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, seyir halindeki tırların devrilmesine neden oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:00 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 13:15

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