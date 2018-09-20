Bakan Dönmez yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 100 elektrikle çalışan aracı denedi.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 20.09.2018
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