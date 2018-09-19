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İlk THY uçağı İstanbul Yeni Havalimanı'na indi

Türk Havayolları'na ait yolcu uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı.

Kategori : Türkiye
Tarih : 19.09.2018
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