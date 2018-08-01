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Bacağına olta dolanan martıyı tekne kaptanı kurtardı

Antalya Alanya'da bacağına dolanan olta nedeniyle denizde çırpınan martıyı tekne kaptanı kurtardı.

Etiketler: antalya, martı
Kategori : Yaşam
Tarih : 01.08.2018
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