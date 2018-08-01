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Bacağına olta dolanan martıyı tekne kaptanı kurtardı
Antalya Alanya'da bacağına dolanan olta nedeniyle denizde çırpınan martıyı tekne kaptanı kurtardı.
Etiketler:
antalya
,
martı
Kategori :
Yaşam
Tarih : 01.08.2018
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Yayaları ıslatan minibüsün şoförü işinden kovuldu
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