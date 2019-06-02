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Dünya

Azez'de bombalı araçla terör saldırısı: 14 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi, en az 24 kişi de yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 23:42 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 23:42

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