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Dünya

Avustralya'da kırmızı alarm: Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Avustralya'nın güneyinde kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangınlara havadan da müdahale ediliyor.

20 Aralık 2019 Cuma 09:58 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 09:58

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