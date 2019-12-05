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05.12.2019 - 13:53
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
05.12.2019 - 13:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü
05.12.2019 - 12:39
Ankara'da DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si gözaltına alındı
ÖZEL HABER
05.12.2019 - 12:17
Libya ile varılan mutabakat metnine TRT Haber ulaştı
05.12.2019 - 12:12
Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayeti açıklaması
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Avustralya yangınlarla baş edemiyor
Avustralya’da haftalardır süren orman yangınları yayılmaya devam ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan son yangın, bazı bölgelerde kontrolden çıktı.
05 Aralık 2019 Perşembe 12:41 -
Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:43
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