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Dünya

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı.

05 Aralık 2019 Perşembe 11:15 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 11:17

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