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Dünya

Avrupa başkentlerinin çöp ve farelerle başı dertte

Avrupa şehirlerinin başı çevre sorunlarıyla dertte. İtalya'nın başkenti Roma'da birçok bölge çöp yığınlarıyla doldu. Paris'te de sokaklarda gezen fareler görüntülendi.

04 Ekim 2019 Cuma 15:39 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:40

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