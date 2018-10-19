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Artvin Karçal Dağları'nda sonbahar güzelliği

Renk cümbüşünün yaşandığı dağlar ve eteklerindeki göller ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Etiketler: artvin, fotoğraf tutkunları, gol, karçal dağları, renk cümbüşü, sonbahar
Kategori : Yaşam
Tarih : 19.10.2018
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