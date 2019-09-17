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Kültür Sanat

Antalya'da Troya epik operası sahnelendi

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali dünyaca ünlü eserlerin sahnelenmesi ile devam ediyor. Festival kapsamında Troya epik operası sanatseverlerle buluştu.

17 Eylül 2019 Salı 15:57 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 15:58

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