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Kültür Sanat

Aida Operası TRT 2'den canlı yayınla sanatseverlerle buluştu

2 bin yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen Aida Operası ile Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atıldı. Eser, TRT 2'den canlı yayınla sanatseverlerle buluştu.

13 Eylül 2019 Cuma 15:26 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 15:52

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