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11.06.2019 - 08:28
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Antalya'da tamir için bırakılan cep telefonu bataryası patladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamire getirilen ünlü bir markaya ait akıllı telefonun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı.
11 Haziran 2019 Salı 10:33 -
Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 10:33
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