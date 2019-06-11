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Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar yeniden başladı

Rize’de Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanan ancak ’tebligat’ engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı.

11 Haziran 2019 Salı 09:31 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 09:31

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