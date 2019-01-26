TRT Haber

26
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Antalya Havalimanı'nda hortum: 12 yaralı

Antalya Havalimanı’nda meydana gelen hortumda, 2 uçak zarar gördü, apronda 2 otobüs devrildi. Olayda 12 kişi yaralandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:11 - Son Güncelleme 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:11

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