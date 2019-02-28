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Ankara’da 80 kiloyu aşkın uyuşturucu madde yakalandı

Ankara Akıncılar Gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 23 adet 3,5'er kilogram ağırlığında uyuşturucu madde yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:53 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 12:53

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