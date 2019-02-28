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28.02.2019 - 12:21
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28.02.2019 - 11:59
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28.02.2019 - 11:59
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28.02.2019 - 11:44
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Trafik magandası ambulansa yol vermemek için elinden geleni yaptı
İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkasında bulunan bir sürücü tarafından görüntülendi.
28 Şubat 2019 Perşembe 11:58 -
Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
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