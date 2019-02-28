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Türkiye

Trafik magandası ambulansa yol vermemek için elinden geleni yaptı

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkasında bulunan bir sürücü tarafından görüntülendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:58 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58

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