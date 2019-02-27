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Kuvvetli Yağmurlu
Kültür Sanat

Ankara Devlet Opera ve Balesi Ayşe Opereti'ni ilk kez sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Muhlis Sabahattin Ezgi tarafından 90 yıl önce yazılan ve sahnelenen Ayşe operetini ilk kez sahneleyecek.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:49 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:49

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