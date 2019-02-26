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Kültür Sanat

Gümüşhane'de "Dağ Manastırı" adı verilen tarihi mağara keşfedildi

Gümüşhane'de turizme katkı sağlayacak bir mağara daha gün yüzüne çıkartıldı.

26 Şubat 2019 Salı 16:09 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 16:09

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