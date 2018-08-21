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Ambulansın üzerine çıkıp tellere takılan güvercini kurtardı

Konya'da elektrik tellerine takılan bir güvercin, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kurtarıldı.

Kategori : Yaşam
Tarih : 21.08.2018
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