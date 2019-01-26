TRT Haber

26
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Amanoslar'da terör örgütüne ait 9 sığınak ele geçirildi

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 sığınakta, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:07 - Son Güncelleme 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:07

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