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Altunizade'de metrobüs yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da metrobüs yoğunluğunu engellemek için turnikeler üst geçit girişine alındı, ancak bu kez de İstanbullular kart basmadan köprüyü kullanamaz hale geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:46 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 15:47

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