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Yağmurlu
Dünya

ABD'de iki motorlu uçak caddeye zorunlu iniş yaptı

ABD'de iki motorlu bir uçak caddeye zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

12 Aralık 2019 Perşembe 17:10 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 17:10

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