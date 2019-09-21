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Dünya

ABD’de cip alışveriş merkezine daldı, 3 kişi yaralandı

ABD’nin Chicago kentinde 22 yaşındaki sürücünün kullandığı cip, alışveriş merkezinin içine girdi. Olayın ardından hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 00:31 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 00:33

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