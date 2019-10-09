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ABD ile YPG/PKK'nın 2 yıl önce yıktığı Rakka hala toparlanamadı

Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka, 2 yıl önce YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altına girdi. ABD ile YPG/PKK’nın birlikte yıktığı kent, hala ayağa kalkmaya çalışıyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:22 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:57

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