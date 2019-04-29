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Türkiye

6 ton mesir macunu halka saçıldı

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, 6 ton mesir saçıldı.

28 Nisan 2019 Pazar 22:45 - Son Güncelleme 28 Nisan 2019 Pazar 22:46

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