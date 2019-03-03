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Yaşam

41 yıllık gizem nüfus müdürlüğünde ortaya çıktı

Mehmet Emin Özer, yıllar önce çalışmak için evinden ayrıldı, bir daha da haber alınamadı. 41 yıl sonra kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğünde durum fark edildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 23:31 - Son Güncelleme 02 Mart 2019 Cumartesi 23:31

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