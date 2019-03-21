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Yaşam

21 yaşındaki Rümeysa'nın tek amacı ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek

Konya'da Hayatı Paylaşanlar Derneğinin gönüllüsü olan üniversite öğrencisi Rümeysa Değer, yardımseverlerden topladığı oyuncaklarla ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 22:07 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 22:07

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