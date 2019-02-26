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Türkiye

200 kamera kaydı cep telefonu kapkaççılarından birini yakalattı

Adana'da kaldırımda yürüyen Vedat Alpsoy'un oynadığı cep telefonu, motosikletli 2 kapkaççı tarafından çalındı. 200 kamera kaydını inceleyen polis, hırsızlardan birini yakaladı.

26 Şubat 2019 Salı 14:35 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 14:35

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