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Kuvvetli Yağmurlu
Kültür Sanat

11. Uluslararası Hat Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Klasik İslam hat sanatının korunması ve sanatkarların teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Hat Yarışması'nda 10 kategoride 66 esere ödül verildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:03 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:03

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