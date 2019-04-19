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TRT'nin TİKA ile ortak yürüttüğü eğitim sona erdi

Habercilikte ve yayıncılıkta bir marka olan TRT'nin 8 ülkeden gelen kursiyerlere eğitim verdiği program sona erdi. Eğitimlerini tamamlayanlara sertifika verildi.

19 Nisan 2019 Cuma 17:05 - Son Güncelleme 19 Nisan 2019 Cuma 17:05

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