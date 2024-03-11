Ramazan etkinlikleri heyecanı TRT Bil Bakalım’da başlıyor

Ramazan ayında kendini ilim dolu sorularla pekiştirmek isteyen herkesin tek adresi TRT Bil Bakalım “Ramazan” kategorisi oluyor.

Ramazan ayının başlangıcı olan 11 Mart’ta sevenleriyle buluşacak “Ramazan” kategorisi, bayram dahil bu kutsal ayda açık kalacak. “Ramazan” kategorisine özel bir sıralamanın da yer alacağı bu yarışma sadece sınırlı süreyle açık kalacak.

Orucun başlama zamanı hangisidir? Çoğunlukla ramazan ayında tüketilen, yuvarlak ve yayvan biçimli ekmek türü hangisidir? Ramazan aylarında camilere iki minare arasına gerilen ipler üzerine yazılan yazılara ne ad verilir?

Cevapları biliyorsan haydi sen de ücretsiz ve reklamsız TRT Bil Bakalım’ı indir ve Ramazan ayı boyunca bu özel eğlencenin tadını çıkar!

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.



Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor.

TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.